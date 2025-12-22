タレントのマツコ・デラックス（53）が22日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。おせちを食べない人が増えているという報道に関して、私見を語った。番組では女性を対象に実施したおせちに関する調査についての報道を紹介。「毎年必ず食べる」と回答した人が44・3%だった一方で、「まったく食べない」人も29・6%いたことも明らかになった。これに、マツコは「毎年やってるけど、辞める人が出てくるのも