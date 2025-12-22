香川県内のコンビニ「ファミリーマート」2店舗での強盗などの罪に問われた男が捜査段階の調べに、釣り銭をレジから手動で出すのがファミマだけなので狙ったという趣旨の供述をしていたことが22日、捜査関係者への取材で分かった。