キリンホールディングス（ＨＤ）は２２日、２０２４年の世界のビール消費量が前年比０・５％増の約１億９４１２万キロ・リットルだったと発表した。前年を上回るのは４年連続。各国のビール協会へのアンケートなどから１７０か国・地域の消費量をまとめた。国別では、首位の中国（３・７％減）と２位米国（０・５％減）で減少したが、３位ブラジル、４位メキシコ、５位ロシアで１・１〜９・０％増え、総消費量を押し上げた。