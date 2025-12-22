週明け22日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝157円台半ばで取引された。午後5時現在は前週末比74銭円安ドル高の1ドル＝157円47〜50銭。ユーロは1円23銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円72〜76銭。日銀は従来の想定に比べ利上げを急がないとの観測が広がった。日米の金利差は当面縮まらないとの見方から、円売りドル買いが進んだ。財務省の三村淳財務官は22日、「一方向で急激な動きが見られて憂慮している。行き過ぎた動