4月、掛川市の新東名高速道路で追突事故を起こし、同乗の男性にけがをさせたなどとして書類送検されていた俳優の広末涼子さんが略式起訴されました。【映像】車中から実況見分に立ち会う広末涼子起訴状などによりますと広末涼子さんは4月、掛川市の新東名高速道路上り粟ヶ岳トンネル内で乗用車を運転中に時速およそ185キロで走行し大型トレーラーや壁に衝突。同乗していた男性に肋骨を折る全治２カ月のけがをさせたとされてい