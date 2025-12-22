news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「サンフランシスコで大規模停電“無人タクシー”立ち往生」についてお伝えします。◇◇◇アメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコ。クリスマス直前の街が…暗闇に包まれました。本来なら、買い物客で賑わうはずの街並みですが…建物には明かりがともらず。上空から見てみると。ぽっかりと穴があいたように真っ暗な街並みが。住民「異常だよ。こんな光景は見たことがな