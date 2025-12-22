マウスコンピューターは12月22日、スタンダードパソコンブランド“mouse(呼称:マウス)”より、高精細な12.6型 WQXGA(2,560×1,600)有機ELパネルと、筆圧感知に対応したスタイラスペンを標準で備えた、デタッチャブル2in1タブレット「mouse M2」を発売開始した。デタッチャブル2in1タブレット「mouse M2」Windows 11 Home、インテル Core i5-1335U プロセッサー、16GB メモリ、512GB SSD、インテル Iris Xe グラフィックスを搭載し