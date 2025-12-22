エピソード1：負けず嫌い（性格の変遷）こんにちは！ 今回は私がどっぷりハマっているジムのお話をしたいと思います。食事がインナー（内側）だとしたら、トレーニングはアウター（外側）。このふたつが合わさった瞬間、私の体作りのスイッチが完全にONになりました。最初に通い始めたのは、Instagramで見つけたNAVYYのHironaoさんでした（芸能人の方が通ってるのを知って行ってみました）。Hironaoさんが経営してるパーソナル