バンダイスピリッツは、『ドラゴンボールZ』より「S.H.Figuarts バーダック-たったひとりの最終決戦-」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月23日(火)16時より予約受付開始、2026年8月発送予定。『ドラゴンボールZ』より、激しい戦闘を物語る姿をした孫悟空の父・バーダックがS.H.Figuartsに登場。たったひとりで「フリーザ軍」に立ち向かった「バーダック」を、新規造形・新