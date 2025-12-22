12月20日、東京。全日本フィギュアスケート選手権、男子シングルは混沌のなかにあった。今大会はミラノ・コルティナ五輪出場がかかり、いつも以上にリンクで情念がうごめいていた。不安と希望のうねりが、極上のドラマを生み出したーー。全日本選手権で表彰台に上がった鍵山優真（中央）、佐藤駿（左）、三浦佳生（右）【五輪の道が閉ざされたとしても......】フリー最終グループの６分間練習、６人の選手がそれぞれの決意を固