【漫画】本編を読む存在感の薄いオタク男子と、それとは真逆の人気者女子との恋物語は、特に学園恋愛ものでは今や外せない設定だろう。『後藤さんは振り向かせたい！』（みきぽん/KADOKAWA）も、そんな少年少女のじれったくてかわいらしい恋愛を描いた作品だ。高校1年生の前田ゆうきはクラスで目立たないオタク男子。彼の後ろの席に座るのは学校一美人でモデルをやっている後藤アリスで、前田はいつも彼女に言い寄る男子生徒に