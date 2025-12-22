「緊急取調室(2014)」(テレ朝チャンネル1) 2014年にスタートし、高い人気を誇る「緊急取調室」シリーズ。これまでに連ドラ版が第4シーズン、スペシャルドラマ版が2作品の計6作品が放送されてきた同シリーズは、2025年10月期に待望のSeason5が放送された。そして12月26日(金)公開の劇場版「緊急取調室 THE FINAL」でついに完結を迎える。天海祐希が主演を務める同シリーズの原点である2014年の第1シーズン。刑事の真壁有希子(