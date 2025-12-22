セブン‐イレブンは、節分に合わせて発売する「2026年の恵方巻」の予約受付を、2025年12月22日(月)から開始した。うなぎの蒲焼と厚焼き玉子を組み合わせた「うなぎと玉子の恵方巻」や、韓国風海苔巻きを恵方巻に仕立てた「キンパ恵方巻」が新登場するほか、「黒毛和牛の焼肉恵方巻」「七品目の幸福恵方巻」「サラダ恵方巻」など、定番商品を含む計６種類の恵方巻をラインアップする。〈恵方巻ラインアップ〉◆うなぎと玉子の恵方巻