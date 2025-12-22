数々のヒット作を生み出しているアニメーション監督の細田守さんが21日、自身の作品の上映に合わせて山形市を訪れました。現代の人たちに向けたメッセージが込められている作品への思いや山形の印象を語りました。細田守さんは「時をかける少女」や「サマーウォーズ」などのアニメーション映画を監督し、アメリカのアカデミー賞にノミネートされるなど世界的に高い評価を受けています。