今回、Ray WEB編集部は韓国出張の機内で起きた話を聞いて漫画にしてみました。なんとイケメン韓国人は主人公・アヤの隣の席に！この後、2人に予想外の進展が…！？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】飛行機で“韓国イケメン”と隣に♡ 話も弾んでいい感じだと思っていたら【まさかの悲劇】が...！