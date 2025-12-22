山形新聞・山形放送が主催し、豊かな郷土づくりに向けた提唱を行う「21世紀県民会議」が20日、東京で開かれました。価格高騰や担い手不足などの課題が山積しているコメを巡る政策などについて意見が交わされました。会議には県選出の国会議員や吉村知事、JAの関係者やコメ生産者らが出席しました。ことしのテーマは「県人口100万人割れコメどころ山形の未来」です。コメの在庫不足や価格高騰による「令和のコメ騒動」を経て