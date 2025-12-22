１２月２４日に名古屋競馬場で行われる名古屋大賞典（Ｊｐｎ３）に出走を予定していた兵庫所属のオケマル（牡３歳、西脇・盛本信春厩舎、父ニューイヤーズデイ）が２２日、右後ろ脚に違和感があるため診察を受けたところ右後肢ハ行の診断を受け、同レースの出走を取り消した。同馬は、２４年９月のデビューから８戦無敗で、菊水賞、兵庫優駿、園田オータムトロフィーの兵庫３冠に輝き、前走の園田金盃で２着と、初黒星を喫して