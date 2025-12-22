2024年まで高知ユナイテッドSCの指揮を執った吉本岳史氏が2026シーズンから監督に復帰することが明らかになりました。吉本岳史氏は高知県四万十市出身でJ1の名古屋グランパスなどでプレーした後、2020年に当時JFLだった高知ユナイテッドのコーチに就任。2022年から監督を務め、2024年にはJ3の入れ替え戦に勝利して高知ユナイテッドのJリーグ入りに大きく貢献しました。今シーズンからアルビレックス