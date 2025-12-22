いよいよ12月28日に開幕する全国高校サッカー選手権。注目の静岡県代表は浜松開誠館。3度目の出場となる全国選手権で大会初勝利、そして国立の舞台を狙います。初戦に向け、選手たちは熾烈なポジション争いのまっ最中。中でも注目は、エースの座を争う2人のストライカー。フォワードの田窪悠己と松下蓮。浜松市出身の田窪は県大会・全4試合にスタメン出場。高い決定力を武器に3ゴールをマーク