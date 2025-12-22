鋭い発進加速低域では電気だけで走行可6代目へ進化した、ルノー・クリオ（ルーテシア）。今回試乗したハイブリッドの自然吸気エンジンは、従来の1.6Lから1.8Lへ拡大された。直噴式になり、排気系が改められ、ユーロ7に適合。重量は100kgと軽く、110psの出力を発揮する。【画像】大胆ボディへ一転新型 ルノー・ルーテシア競合クラスのハッチバックと写真で比較全150枚ここへ、49psの駆動用モーターと20psのスターター・ジェ