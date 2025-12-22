あす（火）は、全国的に高気圧に覆われて晴れるところが多いでしょう。ただ、晴れは長くは続かず、夜になると近畿や四国から天気が下り坂へ向かい、あさって（水）は全国的に雨が降る予想です。＜あす23日（火）の各地の予想最高気温＞札幌： 1℃ 釧路： 0℃青森： 6℃ 盛岡： 4℃仙台： 7℃新潟：10℃長野： 9℃金沢：13℃名古屋：13℃東京：11℃大阪：14℃岡山：