タレントのモト冬樹さんが12月22日、自身のブログで約3か月前から続いためまいの症状について、専門医の診察を受けたことを報告しました。 【写真を見る】【 モト冬樹 】3か月続く「すごい回転するような目眩」「吐き気と汗もすごくて、、」診断は「左の内耳に問題」と「自律神経が乱れている」モトさんは「怖かった めまい」と題した投稿で、「3ヶ月くらい前にすごい回転するような目眩に襲われ 吐き気と汗もすごくて、