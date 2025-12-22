ロシアの首都モスクワで22日、自動車が爆発し、ロシア軍の幹部が死亡しました。捜査当局は、ウクライナの関与を視野に調べています。ロシア連邦捜査委員会は22日、モスクワで自動車が爆発し、ロシア軍の作戦訓練局長ファニル・サルバロフ中将が死亡したと発表しました。自動車の下に爆発物が仕掛けられていて遠隔操作で起爆されたとしています。ロシアメディアによりますと、爆発が起きたのは建物の中庭で、車が動き出して数秒後に