横浜駅近くの雑居ビルで火事があり現在消火活動が行われています。午後5時20分ごろ横浜市西区南幸2丁目で「ビルから火が見える」と通行人から119番通報がありました。現場には複数の消防車両33台が出動し現在消火活動が行われています。目撃者によるとビルからは一時炎が上がっており、現場に到着した消防士がビルの中にいた人の避難誘導を行っていたということです。警察によりますと、雑居ビル7階の喫煙所から出火した可能性もあ