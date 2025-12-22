社会人ラグビートップイーストリーグBグループの秋田ノーザンブレッツは、21日に入れ替え戦に勝利し、Aグループへの昇格を決めました。月田伸一ヘッドコーチ「最後に一番今年いいゲームができたのは、これはみんなが本当に頑張ってきた結果だと思うし、きょうは本当に素直に喜んで、秋田に帰ってみんなおいしいお酒飲んでくれ！」秋田ノーザンブレッツは、21日にアウェ