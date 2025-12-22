冬の京都を走る全国高校駅伝が21日に行われ、女子の横手清陵学院は44位、男子の秋田工業は48位でした。雨の中行われた全国高校駅伝。女子はフルマラソンの半分、21.0975キロを5人でつなぎます。初出場の横手清陵は、1区をエースでキャプテンの小松蒼が57チーム中36位で走り抜けました。その後は40位台でたすきをつないだ横手清陵は、県予選のタイムより1分半以上縮めて44位でゴールしました。7人で42.195キロを