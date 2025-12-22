12月14日に最終回（第10話）を迎えた日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。【写真】肩をつかみ、笑顔で見つめ合って…最終回では失明という絶望の淵から奇跡の復活を遂げたロイヤルファミリーが有馬記念に臨む様子が描かれました。放送から1週間たった日曜日、SNS上では放送が終わってしまったことを惜しみ、あるはずのない「第11話」を創作する人が続出しました。本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の