『DLT新しい木質材料が語る「持続可能な社会」のあり方』（クロスメディアグループ）が12月19日（金）に発売された。 【画像】、「DLTは木材の未来を大きく変える」がテーマの書籍発売 木ダボのみで木材積層する新しい木質材料「DLT（Dowel Laminated Timber）」を、日本で初めて体系的に紹介した一冊。老舗材木卸の長谷川萬治商店四代目・長谷川泰治と、DLT研究の第一人者である法政大学・網野禎昭教授が、技