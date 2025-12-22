東根市によりますと、22日の午後4時30分ごろ、山形県東根市の堂ノ前公園の北方で、子グマ1頭が目撃されました。 【写真を見る】公園近くで...東根市でクマ1頭目撃（山形） 市は、外出する際は周囲の警戒を行うよう呼びかけています。