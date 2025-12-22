■客「温まります。健康に過ごせそうな気がします。」昼の時間が最も短いとされる「冬至」である12月22日、庄原市西城町のショッピングセンターでカボチャ汁が振る舞われました。地域住民でつくる「交番連絡協議会」のメンバーがおよそ30年前から毎年続けています。■男性「あ～、温まります。」■女性「すごく美味しい甘いですよ、西城のカボチャは。元気でね、歳をとりましょうね。」冬至の日に食べると風