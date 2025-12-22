警察署の分庁舎で現金を盗んだとされる元警察官の男の裁判で、検察は懲役2年を求刑しました。起訴状などによると、被告の元・竹原警察署巡査長は、当時所属していた大崎上島分庁舎で免許更新のため視力検査をしていた人から現金を盗むなどした罪に問われています。12月22日の初公判で被告は起訴内容を認めました。検察側は「警察という地位や信頼を悪用した常習的かつ悪質な犯行」と指摘し、懲役2年を求刑しました。一方、