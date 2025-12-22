広島大学サッカー部から史上2人目となるJリーガーが誕生します。12月22日に広島大学で行われた会見では、教育学部の香取潤選手がJ3鳥取への加入を報告しました。広島県出身の香取選手は、高い戦術理解力と豊富な運動量が魅力。学業と両立しながら20歳以下の大学選抜にも選ばれ、プロへの切符をつかみました。■広島大学・香取潤選手「努力し続ければ中国地方からもプロになれることは、今後目標にしてくれる選