2025年で利用開始から32年を迎えた広島空港では12月22日、搭乗者9000万人を祝うセレモニーが開かれました。■アナウンス「どうぞお進みください♪」9000万人目の搭乗者は仙台から広島に旅行で訪れた吉野さん親子で、記念品が贈られました。1993年、三原市に移転した広島空港。4年前の民営化などを経て利用開始から32年での達成です。コロナ禍で利用は減りましたが、2025年度は国際線で過去最多の46万人を見込みます。