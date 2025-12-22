「年末ジャンボ宝くじ」の販売は１２月２３日まで。一方で、去年当たったことに気づいていない人がいるかもしれません。兵庫県川西市にある宝くじ売り場「多田イズミヤチャンスセンター」。販売が１２月２３日で終わるのを前に、年末ジャンボ宝くじを買おうと大勢の人でにぎわっていました。売り場の担当者によると、こちらの売り場は西向きで金運が良いとされ、１００万円以上の当選が次々と出ているといいます。そんな店で