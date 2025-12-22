日本ゴルフ協会（JGA）は22日、2026年度ナショナルチームメンバーを決定したことを発表した。〈写真〉レンジ練習もラウンドもなし!?ナショナルチームの合宿に潜入“ナショチ”とも呼ばれるJGAナショナルチームは、海外試合の日本代表選手団。1984年の世界アマゴルフチーム選手権で日本代表が優勝したことを機に、ゴルフを通じての国際親善と日本ゴルフ界の発展に寄与する人材を育成するために発足された。これまで松山英樹、金谷