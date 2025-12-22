神戸市のメリケンパークでは２０日から２５日まで、冬を彩るクリスマスイベントが開かれています。イベントの目玉は、大阪・関西万博でもおなじみのドローンショーです。メリケンパークにはキッチンカーが並び、地元・灘五郷の地酒が楽しめるエリアもあります。約５００機のドローンを使ったドローンショーは毎日午後６時から行われています。港町・神戸のシンボル「ポートタワー」や「サンタクロース」などが夜空に浮かび上がりま