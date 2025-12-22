news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「『ATM出張所』を重機で破壊逃走中...複数人の犯行か」についてお伝えします。◇◇◇大きく折れ曲がったシャッター。ボロボロになった機械からは配線がむき出しに…。事件が起きたのは、栃木県・大田原市にある栃木銀行の出張所のATM。21日午前2時半ごろ、異常を知らせる警報が発動。警備員が駆けつけると、何者かがトラックに乗り込み、逃走したということです。現場には