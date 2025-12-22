楽天に入団した前田健太投手が２２日、インスタグラムを更新。ツインズ時代の同僚で、中日との契約合意が報じられたミゲル・サノ内野手との２ショットを投稿し、ファンに人柄を紹介した。マエケンは「ツインズ時代のチームメイトで仲良しだったサノーが来年から中日ドラゴンズへ怖そうに見えますが優しくてかわいいビッグベイビーです。笑」と人柄を紹介。座って足の太さを比較している２ショットを掲載し、「太ももの太さは