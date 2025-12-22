文化庁、宮内庁、読売新聞社による「紡ぐプロジェクト」は、２０２６年度に実施する修理助成事業の対象に、福岡・観世音寺の重要文化財「不空羂索（けんさく）観音立像」など７件を決めた。有識者でつくる選考委員会が公募の中から選定した。不空羂索観音立像は同寺の宝蔵に安置される像高５メートルを超える巨像。大正時代の解体修理で像内から見つかった塑像の心木や頭部の破片により、もとは天平時代に塑像の仏像として制作