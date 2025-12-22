漫才ナンバー１決定戦「Ｍ−１グランプリ２０２５」が２１日に行われ、結成９年たくろうが優勝した。第１ラウンドは１位エバース、２位たくろう、３位ドンデコルテで通過。最終決戦では審査員９人中８人がたくろうに投票した。一方でかまいたち・山内健司だけがドンデコルテに投票し、準優勝となったことにネットの注目が集まっている。２０１９年、圧倒的な勢いで優勝したミルクボーイが、上沼恵美子、オール巨人らの６