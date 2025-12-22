スーパー戦隊シリーズ第29作『魔法戦隊マジレンジャー』(2005年)の放送開始20周年を記念したイベント「魔法戦隊マジレンジャー 20th Anniversary お久しぶり!魔法家族 〜マージ・ジルマ・マジ・ジジル〜」を、2025年12月14日(日)、東京ドームシティ シアターGロッソにて開催しました。当初は全3回公演の予定でしたが、告知直後から大きな反響をいただき、急きょ“延長戦”を含む全4回公演が実現しました。20年の時を経ても色あせな