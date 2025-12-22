もち吉は12月28日、「壱万円 金の福袋」(10,800円)、「三千円福袋」(3,400円)をもち吉ネット本店で発売する。「壱万円 金の福袋」(10,800円)、「三千円福袋」(3,400円)○重量約5.32kg「壱万円 金の福袋」壱万円 金の福袋は、横幅57cm×高さ38cmの大きな金の袋に人気のあられ・おせんべい約5.32kgを詰め合わせた大ボリュームの福袋。「いなりあげもち」や「ちょこあられ」などの変わり種も入っている。販売は4,500袋限定で、オンラ