お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。12月22日の放送は、新型コロナウイルスのパンデミックが始まった最初期からその危険性を指摘してきた著述家で工学博士の牧田寛氏を招いて話を伺った。 大竹「コロナは2025年7月まで累計の死者数が15万6516人。各年度の死者数はどうなっていますか？」