ソニー生命保険は12月16日、「47都道府県別 生活意識調査(生活・マネー編)」を発表した。調査は2025年10月22日〜10月30日、全国の20歳〜59歳4,700名(各都道府県100名)を対象にインターネットで行われた。○暮らしやすさ自慢 No.1は「兵庫県」全国の20歳〜59歳の男女4,700名に、現在住んでいる都道府県で自慢できることを聞き、自慢できると回答した割合から、都道府県ランキングを作成した。「暮らしやすさ自慢」のランキングをみ