2025年12月21日に行われた「M-1グランプリ2025」の決勝戦に、敗者復活枠で出場したお笑いコンビ「カナメストーン」の零士さんが22日にXで、「初めてマネージャーがついたぞ！！！」と明かし、驚きの反響が寄せられている。「やばー！もう売れっ子だー！！」カナメストーンはマセキ芸能社所属。ウッチャンナンチャンや出川哲朗さんが所属していることで知られる。コンビ結成15年で、今大会がラストイヤーだった。決勝戦と同日の21日