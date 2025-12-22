福岡を拠点とするアイドルグループ、HKT48のスタッフらが刃物で刺された事件から1週間が経ちました。殺人未遂の疑いで逮捕された男はHKTのファンで複数のメンバーを襲おうとしていたとみられ、警察は動機の解明を進めています。 ■奥村誠悟記者「山口容疑者の身柄がこれから検察庁に送られます。」検察庁に身柄を送られる際、うつむくことなく視線を前に向けていた、福岡県糸島市の無職、山口直也容疑者（30）。12