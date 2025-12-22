2025年にもっとも鮮やかなブレイクスルーを果たしたのは、イギリス出身のシンガーソングライター、オリヴィア・ディーン（Olivia Dean）だ。既に本国では脚光を浴びていた彼女だが、今年9月にリリースされた2ndアルバム『The Art of Loving』で一気にグローバルな成功を手にしている。同作はイギリスやオーストラリアなど複数の国で1位を獲得し、アメリカではキャリア初のチャートインにして最高5位まで上昇。Spotifyではシングル