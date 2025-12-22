来年2月のミラノ・コルティナ五輪の代表選考会を兼ねたフィギュアスケートの全日本選手権（東京・代々木第一体育館）は昨21日、女子フリーを行い、坂本花織（25）が圧巻の演技でトップの154.93点をマーク。ショートプログラム（SP）と合わせて234.36点で優勝。1985年から8連覇した伊藤みどり以来、史上5人目の5連覇で3大会連続となる五輪代表入りを一発で決めた。フィギュア坂本花織に現役ラストイヤーの重圧 浅田真央も羽生結弦