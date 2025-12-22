きょう12月22日(月)は二十四節気の冬至。一年で昼が最も短く、夜が長い一日です。今夜は一段と気温が下がり、あす23日の朝は今季一番の冷え込みの所も。今夜は湯船にゆずを入れて、身体を温めましょう。また、部屋全体を暖めてヒートショックを予防しましょう。23日朝の最低気温今夜は一段と冷え込みが強まり、あすの朝は今シーズン一番の寒い朝を迎える所がありそうです。各地の最低気温は札幌市でー7℃、北見市でー15℃、道内で