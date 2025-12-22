《決勝3組ともすごい面白かった》《凄くいいM-1だった。第2ラウンドのレベルの高さ！ 最高だったな》――12月21日に生放送された漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」（ABC=テレビ朝日系）は、視聴者も《納得の結果》という声が多かった。【もっと読む】「M-1グランプリ2025」超ダークホースの「たくろう」が初の決勝進出で圧勝したワケ過去最多1万1521組の頂点に立ち、21代目王者の称号と優勝賞金1000万円を獲得したのは、初